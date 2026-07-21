Сеть сходит с ума от нового браузерного развлечения, которое заставляет вспомнить школьные уроки географии, сообщает 24 Канал.

Испытание для пространственной памяти

Country Draw предлагает геймерам воссоздать контуры известных государств, но оказывается, что наш мозг сохраняет лишь приблизительные образы границ.

Я создала игру, в которой нужно рисовать страны по памяти,

– прокомментировала дизайнер и инженер Полин Ви в своем профиле в социальной сети X.

Девушка создала минималистичный, но чрезвычайно сложный проект.

В распоряжении игрока есть всего 30 секунд, чтобы воспроизвести на экране очертания случайной страны. Задание часто ставит пользователей в тупик.

Если длинный силуэт Чили нарисовать относительно легко, то Франция или Бразилия в воображении многих людей часто превращаются в бесформенные пятна.

Система автоматически оценивает результат в процентах, сравнивая рисунок с оригинальной картой. Таким образом, даже легендарный итальянский "сапожок" может принести лишь 40% точности, если рука геймера дрогнет.

Автор игры уже готовит обновление. Пользователи активно предлагают новые функции, в частности добавление специального режима для воссоздания государственных флагов.

Я уже работаю над этим,

– добавила Полин Ви, подтвердив планы включить в список стран Канаду.

Помимо географической забавы, Полин Ви создала и другие креативные разработки.

Среди ее проектов – необычное приложение "shrump", которое через веб-камеру следит за осанкой пользователя, и шуточная капча "cena captcha", где среди множества изображений нужно найти известного рестлера Джона Сину.