Розробка Crysis 4 зупинена, оскільки студія Crytek переживає серйозні проблеми

Культова серія науково-фантастичних шутерів востаннє оновлювалась у далекому 2013 році. З того часу мільйони фанатів чекають на продовження. Вони були вкрай задоволені, почувши два роки тому, що нова частина вже у розробці. Але тепер для всіх є погані новини: чекати доведеться ще довго, оскільки в студії виникли серйозні проблеми.

Що відбувається на студії

У своїй заяві, опублікованій у соцмережах, Crytek повідомила, що мусить звільнити близько 15% своїх працівників (загальна кількість її персоналу розробників складає 400 осіб), повідомляє 24 Канал. Схоже, що проблеми у студії почалися вже давно.

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Як і багато наших колег, ми не застраховані від складної, несприятливої ринкової динаміки, яка вразила нашу галузь в останні кілька років,

– йдеться в тексті оголошення.

Згідно з повідомленням, розробка Crysis 4 була поставлена на паузу з третього кварталу 2024 року. У 2022 році вона перебувала на ранній стадії розробки, але в якому стані вона знаходиться зараз, невідомо. Компанія обіцяла справжній шутер "наступного покоління", але з того часу не демонструвала ні тизерів, ні трейлерів, ні навіть скриншотів.

Студія додає: "Після призупинення розробки наступної гри Crysis у 3 кварталі 2024 року ми намагалися переключити розробників на Hunt: Showdown 1896. Попри те, що Hunt: Showdown 1896 продовжує зростати, Crytek не може продовжувати працювати як раніше і залишатися фінансово стійкою. Навіть після постійних зусиль зі скорочення витрат і зменшення операційних витрат, ми вирішили, що звільнення неминучі, щоб рухатися вперед".

Компанія більше нічого не згадала про Crysis 4, зосередившись на обіцянках підтримувати Hunt: Showdown 1896. Тому неясно, чи буде вона повертатися до виробництва Crysis.

Нагадаємо, перша частина Crysis вийшла у 2007 році. Друга – у 2011. Третя у остання на цей момент побачила світ у 2013 році, а також згодом, у 2021 році, отримала ремастер.