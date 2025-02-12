Як це буде

Stellar Blade вийшла 26 квітня 2024 року як ексклюзив для PS5 і отримала похвалу за яскраві бої та стильну головну героїню. Багато оглядів давали їй лише хороші відгуки, але з виходом гри на ПК вона може стати ще кращою. Принаймні, так обіцяють розробники, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Дивіться також Ubisoft пропонує вам стати бета-тестером майбутньої Anno 117: Pax Romana

Під час останнього звіту про свої прибутки, який з'явився 10 лютого 2025 року, представники Shift Up розповіли, що розробники ретельно досліджували консольні ексклюзиви, що були згодом випущені на ПК. Вони пояснили, що це було потрібно для того, щоб допомогти зробити майбутній запуск Stellar Blade на ПК максимально плавним.

Після цього компанія почала розкривати подробиці про майбутній реліз для ПК. Хоча вона не була багатослівною (наприклад, ми досі не знаємо дату релізу), Shift Up каже, що гра на ПК включатиме "оптимізацію, покращення зручності для користувача додатковий контент".

Що це за "додатковий контент", ще належить з'ясувати, але ми знаємо, що Shift Up не вперше випускає безкоштовні та платні оновлення контенту. DLC "Stellar Blade x Nier Automata" виявилося неймовірно популярним, додавши нові побічні завдання, магазин Еміла та нові вбрання. Також було безкоштовне літнє оновлення та подальший випуск різдвяного вбрання.

Звичайно, будь-який додатковий контент, що з'явиться на ПК, швидше за все, потрапить і на PS5, але в будь-якому випадку, очевидно, що розробники прагнуть зробити Stellar Blade хітом на ПК, тому такий контент буде поки що подаватися як особливість ПК-версії.

Розробники також повідомили, що хочуть включити функціональність Steam Deck.

Stellar Blade вийде на ПК десь у 2025 році.

Дивіться трейлер Stellar Blade: відео