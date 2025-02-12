Как это будет

Stellar Blade вышла 26 апреля 2024 года как эксклюзив для PS5 и получила похвалу за яркие бои и стильную главную героиню. Многие обзоры давали ей только хорошие отзывы, но с выходом игры на ПК она может стать еще лучше. По крайней мере, так обещают разработчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Во время последнего отчета о своих доходах, который появился 10 февраля 2025 года, представители Shift Up рассказали, что разработчики тщательно исследовали консольные эксклюзивы, которые были впоследствии выпущены на ПК. Они объяснили, что это было нужно для того, чтобы помочь сделать будущий запуск Stellar Blade на ПК максимально плавным.

После этого компания начала раскрывать подробности о предстоящем релизе для ПК. Хотя она не была многословной (например, мы до сих пор не знаем дату релиза), Shift Up говорит, что игра на ПК будет включать "оптимизацию, улучшение удобства для пользователя и дополнительный контент".

Что это за "дополнительный контент", еще предстоит выяснить, но мы знаем, что Shift Up не впервые выпускает бесплатные и платные обновления контента. DLC "Stellar Blade x Nier Automata" оказалось невероятно популярным, добавив новые побочные задания, магазин Эмила и новые наряды. Также было бесплатное летнее обновление и последующий выпуск рождественского наряда.

Конечно, любой дополнительный контент, что появится на ПК, скорее всего, попадет и на PS5, но в любом случае, очевидно, что разработчики стремятся сделать Stellar Blade хитом на ПК, поэтому такой контент будет пока что подаваться как особенность ПК-версии.

Разработчики также сообщили, что хотят включить функциональность Steam Deck.

Stellar Blade выйдет на ПК где-то в 2025 году.

Смотрите трейлер Stellar Blade: видео