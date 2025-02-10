Что нужно делать

Если вам интересно присоединиться к тестированию и вы не боитесь багов и ошибок ранней версии, переходите по этой ссылке на сайт компании, чтобы зарегистрироваться и получить шанс поиграть в Anno 117: Pax Romana еще до ее выхода. Ubisoft ищет игроков на ПК (Ubisoft Connect), Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вам нужно будет предоставлять обратную связь по проекту, сообщая студию о багах и других недостатках, а также вы сможете высказать ваши пожелания, которые вполне могут воплотить в жизнь. Однако не все, кто зарегистрируется, будут допущены к участию, поэтому лучше зарегистрироваться как можно скорее, пишет 24 Канал.

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Anno 117: Pax Romana – это первая игра в серии, в которой игроки смогут побыть римским губернатором. Вы попадете в мир, где на выбор будет доступен Лациум или Альбион, две провинции из малоизвестных территорий империи. В каждой провинции игроков ждут уникальные вызовы, которые нужно преодолевать.

Как и в предыдущих играх серии, только от игрока будет зависеть, как он будет строить и торговать, чтобы расширять свою территорию, влияние и могущество.



Скриншот Anno 117 / Фото Ubisoft

В сентябре студия провела большой плейтест будущей градостроительной стратегии. Согласно заметке в блоге, разработчики сделали большие шаги по улучшению графики островов и местности, просмотрев много дизайнов, а также текстуры деревьев и скал. Отзывы Ubisoft описывает как "я хочу поехать туда в отпуск". Также обещают новую систему дипломатии и лучшее взаимодействие с NPC. Теперь у вас не будет ситуаций "я могу захватить любой остров, который захочу", ведь этот момент также переосмыслили.

Жизнь ваших граждан станет более весомым аспектом, но что именно изменится, неизвестно. Раньше вы могли взаимодействовать с жителями разве что тогда, когда они давали вам какие-то задания. В остальное же время они просто ходят по улице как еще одна декорация. Судя по всему, теперь они будут играть большую роль.



Скриншот Anno 117 / Фото Ubisoft

Точная дата выхода игры еще не раскрывается, но это планируют сделать где-то в 2025 году.

Поскольку Ubisoft отходит от эксклюзива на платформе ПК, Anno 117: Pax Romana будет выпущена одновременно в Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Xbox Series X/S и для PlayStation 5.

Этим роликом с живым актером Ubisoft анонсировала игру Anno 117: Pax Romana: видео