Франшиза Crysis може похвалитися величезною армією фанатів, адже на момент релізів ігри серії були одними з найбільш технологічно досконалих проєктів свого часу. Навіть у порівнянні з сучасними відеоіграми Crysis 3, яка вийшла ще у 2013 році виглядає вельми пристойно, проте схоже що розробники з Crytek хочуть зробити її та її попередницю ще краще.

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У офіційному твітері серії Crysis, розробники опублікували пост у якому явно натякнули на ремастер другої частини серії. Це тільки посилило ажіотаж серед геймерів, які очікували подібних новин ще після того, як документи Crytek, що просочилися в мережу в листопаді минулого року, містили в собі плани з розробки ремастерів Crysis 2 і Crysis 3.

Вони називають мене Пророком, – саме ця фраза розпочинала Crysis 2.

Невдовзі після цього розробники потішили мережу ще й скриншотом майбутнього перевипуску, що остаточно розвіяв сумніви навіть найбільших скептиків.

Скриншот з майбутнього Crysis 2: Remastered / зображення з Twitter

На відміну від першої гри Crysis, яка вже отримувала ремастер, доступний на PlayStation 4, Xbox One, Switch і ПК, друга частина може похвалитися лише пакетом HD-текстур для ПК версії, а для третьої немає і такої "розкоші".

Проте Crytek вирішили не обмежуватись однією грою й, за тією ж схемою, анонсували ремастер Crysis 3.

Після посту зі словами з третьої частини, розробники вже звично поділилися новим зображенням.

Скриншот з майбутнього Crysis 3: Remastered / зображення з Twitter

Як це часто буває у геймерській спільноті: думки фанатів розділилися. Деякі стверджують, що франшиза не потребує "оновлення", адже навіть зараз виглядає більш ніж пристойно, а розробники, за їх словами, просто хочуть "набити кишені". Інші ж з нетерпінням очікують можливості заново поринути у світ улюбленої гри. Проте й ті й інші сходяться в одному: ремастери – це, звісно, добре, проте світ вже "дозрів" для Crysis 4 і було б краще якби Crytek зосередили свої сили у цьому напрямку.