Торік CS:GO відсвяткувала 10 день народження і, з огляду на її вік, багато гравців стверджують, що гра вже потребує оновлення. Чутки про роботу над сиквелом неодноразово виникали та затихали невдовзі потому, але останні події вдихнули у них нове життя.

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Першим цікаву знахідку зробив користувач Reddit під ніком DAOWAce. Саме він виявив, що в останньому оновленні драйвера NVIDIA, датованому 1 березня, були додані нові ігрові профілі з назвами "csgos2.exe" та "cs2.exe".

Далі модер, що спеціалізується на ігровому рушії Source – Гейб Фоловер, також вирішив трохи покопатися в коді оновлення і з'ясував, що параметр для "csgos2" тепер є в кожному драйвері NVIDIA. Проаналізувавши попередні апдейти, Гейб виявив, що ця опція вперше з'явилася ще десь у лютому.

Звичайно, ця подія не є надійним доказом того, що продовження чи бодай масштабне оновлення CS:GO вийде найближчим часом, однак слід зазначити, що це не вперше, коли аналізуючи код з драйверів NVIDIA геймери натикаються на ще не озвучені релізи, тож все цілком можливо.