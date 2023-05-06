Українська команда з CS:GO виступатиме без тренера на останньому Мейджорі в історії гри

Український колектив Monte повідомив, що їхній тренер Сергій "LMBT" Бежанов не зможе приєднатися до команди у Парижі, тож BOROS та компанія виступатимуть без його нагляду. Детальніше – у матеріалі.

Однією з сенсацій RMR турніру в Копенгагені став молодий український колектив під тегом Monte, який зупинився за крок від потрапляння в стадію легенд паризького мейджору, однак все ж виборов путівку в челенджери.

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Останнє в історії свято CS:GO стартуватиме всього лиш за 2 дні, а перший свій матч на турнірі Monte зіграють проти грізних опонентів з FaZe о 12:30 за Києвом.

Однак, нещодавно стало відомо, що окрім сильних суперників на перешкоді до успіху українській команді стане відсутність тренера, який не зміг поїхати на LAN турнір до Франції через нові правила виїзду за кордон.

Що ж ми зробили все що могли, але офіційно я точно не їду на мажор із командою, бо війна диктує свої закони і через нові правила це не можливо. Але хлопці готові наскільки це можливо і я в них впевнений. Слава Україні! Ось що ви почуєте після кожної нашої перемоги, – написав Бежанов.

Деталі відмови залишаються таємницею, однак LMBT сказав, що на сто відсотків впевнений, що навіть розголос не допоможе йому здобути схвалення на поїздку.

Ця несподівана новина безперечно засмутить шанувальників Monte, однак сподіваємось, що самих хлопців це змусить лише додатково викластись на змагальних мапах.

І за Сергія, який уважно спостерігатиме за їх успіхами з України, і за тисячі фанатів молодого колективу з усього світу.