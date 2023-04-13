Невдовзі після анонсу Counter-Strike 2 стало відомо, що майбутній паризький мейджор стане останнім для CS:GO, однак для української кіберспортивної спільноти особливим його зробить не лише це, інформує 24 Канал.

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Сьогодні, у запеклій боротьбі, путівки на найголовніший турнір 2023 року виборола ще одна українська організація (NAVI пройшли на мейджор трохи раніше, встановивши при цьому історичний рекорд – ред.) колектив Monte.

Шалені емоції гравців / Фото hltv

На своєму шляху на RMR турнірі у Копенгагені, кіберспортсменам спершу вдалося впевнено здолати такі імениті команди як ENCE (16:11 на мапі Ancient) та Cloud9 (16:9 на мапі Mirage) у перших двох раундах, що проходили за схемою bo1.

За рахунку 2:0, на українську організацію чекав матч у форматі bo3 (до двох виграних мап – ред.), однак жереб зіграв злий жарт та вибрав їм у суперники одну з найсильніших команд останніх років – Heroic, які посідають 3 місце в рейтингу hltv, тоді як Monte – 32.

Напружена битва була програна з рахунком 2:0 (12:16 на Mirage, 14:16 на Overpass), хоча на сервері все було досить спекотно, що показує близький рахунок на обох мапах.

Статистика зустрічі / Фото hltv

Наступним шансом для Monte вийти на омріяний мейджор став матч проти організації Forze, в якому наші хлопці показали, що заслуговують опинитися на цьому святі CS.

Спершу вони впевнено розібралися з опонентами на своєму піку, вигравши мапу Anubis 16:11. Потім ще більш нещадно пройшлися по суперниках вже на їх виборі Overpass з рахунком 16:9, відправивши колектив Forze в сітку 2:2.

Після перемоги Monte одразу відсвяткували у притаманному їм стилі, вигукнувши гасло "Слава Україні! Героям Слава!".

У соцмережах колектив "передав привіт хейтерам" та подякував ЗСУ за змогу представляти Україну на міжнародній арені.

Зазначимо, що у Monte ще зберігаються шанси не просто потрапити на мейджор, а ще й опинитися одразу в стадії легенд.

За це право українській команді доведеться зіграти з переможцями пари переможців матчів G2 проти Cloud9 та Vitality проти BIG. Віримо в наших хлопців та бажаємо їм вдачі й наснаги, щоб оминути виснажливу стадію челенджерів на майбутньому мейджорі.