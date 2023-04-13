Вскоре после анонса Counter-Strike 2 стало известно, что будущий парижский мейджор станет последним для CS:GO, однако для украинского киберспортивного сообщества особым его сделает не только это, информирует 24 Канал.

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Сегодня, в ожесточенной борьбе, путевки на самый главный турнир 2023 года завоевала еще одна украинская организация (NAVI прошли на мейджор несколько раньше, установив при этом исторический рекорд – ред.) коллектив Monte.

Безумные эмоции игроков / Фото hltv

На своем пути на RMR турнире в Копенгагене, киберспортсменам сначала удалось уверенно одолеть такие именитые команды, как ENCE (16:11 на карте Ancient) и Cloud9 (16:9 на карте Mirage) в первых двух раундах, проходивших по схеме bo1.

При счете 2:0 украинскую организацию ждал матч в формате bo3 (до двух выигранных карт – ред.), однако жребий сыграл злую шутку и выбрал им в соперники одну из сильнейших команд последних лет – Heroic, которые занимают 3-е место в рейтинге hltv, тогда как Monte – 32.

Напряженная битва была проиграна со счетом 2:0 (12:16 на Mirage, 14:16 на Overpass), хотя на сервере все было довольно жарко, что показывает близкий счёт на обеих картах.

Статистика встречи / Фото hltv

Следующим шансом для Monte выйти на желанный мейджор стал матч против организации Forze, в котором наши ребята показали, что заслуживают оказаться на этом празднике CS.

Сначала они уверенно разобрались с оппонентами на своем пике, выиграв карту Anubis 16:11. Затем еще более беспощадно прошлись по соперникам уже на их выборе Overpass со счетом 16:9, отправив коллектив Forze в сетку 2:2

После победы Monte сразу отпраздновали в присущем им стиле, выкрикнув лозунг "Слава Украине! Героям Слава!".

В соцсетях коллектив передал привет хейтерам и поблагодарил ВСУ за возможность представлять Украину на международной арене.

Отметим, что у Monte еще сохраняются шансы не просто попасть на мейджор, но и оказаться сразу в стадии легенд.

За это право украинской команде придется сыграть с победителями пары победителей матчей G2 против Cloud9 и Vitality против BIG. Верим в наших ребят и желаем им сил обойти изнурительную стадию челленджеров на будущем мейджоре.