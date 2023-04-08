В рамках третьего раунда RMR турнира, который служит отбором на Paris Major 2023 с CS:GO, зрители увидели увлекательный матч между двумя сильнейшими командами мира последних лет – NAVI и FaZe, сообщает 24 Канал.

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Поклонники обеих организаций были удивлены, когда увидели, что команды оставили на третью, решающую карту – Vertigo, которую оба коллектива традиционно обходят стороной.

Однако до нее не дошло, ведь уверенная защита (12:3) и сконцентрированная игра в нападении на пике соперника (карте Inferno), а затем традиционный для NAVI камбек на Ancient (22:19) принесли "рожденным побеждать" победу в поединке.

NAVI на IEM Katowice 2023 / Фото с hltv

Перед этим украинская организация праздновала триумф в поединках с Into the Breach и Falcons, а значит, победа над FaZe сделала счет Natus Vincere на турнире 3:0 и подарила им путевку в стадию легенд парижского мейджора.

Это в свою очередь закрепило за NAVI "вечный" рекорд, который никто и никогда не сможет превзойти.

Дело в том, что из-за скорого выхода Counter-Strike 2, мейджор в Париже станет последним в истории CS:GO. Всего же их было 18, а единственным коллективом, который сыграет на всех из них, как раз станут "рожденные побеждать".