У рамках третього раунду RMR турніру, який слугує відбором на Paris Major 2023 з CS:GO, глядачі побачили захопливий матч між двома найсильнішими командами світу останніх років – NAVIта FaZe, повідомляє 24 Канал.

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Шанувальники обох організацій були здивовані, коли побачили що команди залишили на третю, вирішальну мапу, карту Vertigo, яку обидва колективи традиційно оминають.

Однак до неї не дійшло, адже впевнений захист (12:3) та сконцентрована гра у нападі на піку суперника (мапі Inferno), а потім традиційний для NAVI та камбек на Ancient (22:19) принесли "народженим перемагати" звитягу в поєдинку.

NAVI на IEM Katowice 2023 / Фото з hltv

Перед тим українська організація святкувала тріумф у поєдинках з Into the Breach та Falcons, а отже перемога над FaZe зробила рахунок Natus Vincere на турнірі 3:0 та подарувала їм путівку у стадію легенд паризького мейджору.

Це своєю чергою закріпило за NAVI "вічний" рекорд, який ніхто і ніколи не зможе перевершити.

Річ у тому, що через скорий вихід Counter-Strike 2, мейджор в Парижі стане останнім в історії CS:GO. Усього ж їх було 18, а єдиним колективом, який зіграє на усіх з них є якраз "народжені перемагати".