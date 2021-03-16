CS:GO з майбутнього: ентузіаст показав мапу Inferno, яку можна руйнувати – фото, відео

Ентузіаст із нікнеймом Lion Doge створив оригінальну версію мапи Inferno із відеогри CS:GO. Річ у тім, що на його карті можна зруйнувати майже всі предмети.

Вражаючою роботою поділився користувач із нікнеймом Lion Doge у майстерні Steam. Геймерам дуже сподобалася його варіація популярної мапи Inferno, а відео з оглядом моду вже зібрало понад 80 тисяч переглядів у твітері.

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Моддер Lion Doge вирішив переробити мапу Inferno, а свою модифікацію він назвав Destructible Inferno. У його моді більшість предметів на цій карті можна руйнувати. Lion Doge навіть додав спеціальні бомби, якими можуть користуватися обидві команди. Такими девайсами можна влаштовувати невеликі вибухи у будь-яких місцях мапи. Цікаво, що руйнувати можна не лише звичайні об'єкти (коробки, огорожу), а також й балкони, містки та навіть є ймовірність завалити вежу каплички.

За цією роботою він провів весь останній рік, а його карта орієнтована на гру з людьми. Бо боти на цій мапі не будуть використовувати бомби для підриву предметів, а також можуть часто застрягати в уламках текстур. Також автор мапи відзначив, що у команди терористів будуть спеціальні девайси для пробиття стін. Важко навіть уявити, який хаос коїться на цій карті під час гри. Поки така версія мапи Inferno доступна для трьох режимів: "Змагальний", "Звичайний" та "Напарники".

Звісно, такі руйнування дуже урізноманітнюють гру, а також роблять кожен раунд унікальним та не схожим на попередні. Можливо, у майбутньому для відеогри CS:GO будуть створюватися лише такі мапи, хоча навряд чи на цій версії ігрового рушія. Також ця модифікація дуже сподобалася відомому моддеру ZooL, який відзначив, що подібну роботу вже неодноразово намагалися зробити інші, але поки вийшло лише у Lion Doge. Видозмінену мапу Inferno вже можна завантажити цілком безплатно за цим посиланням.

Inferno від Lion Doge – відео

Inferno від Lion Doge / Фото майстерня Steam