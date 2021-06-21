Зачарована стіна: геймери знайшли оригінальний баг у відеогрі CS:GO – відео

Гравці у Counter-Strike: Global Offensive знайшли новий технічний недолік у цій грі. Вони відшукали стіну, яку можуть прострілювати лише представники спецвійськ, які грають з пістолет-кулеметом.

Напевно, всі геймери час від часу стикаються з різноманітними багами у своїх улюблених іграх. Зазвичай у такі моменти гравці згадують розробників "незлим тихим словом", хоча є й достатньо цікаві винятки. Саме такою знахідкою й поділився користувач з нікнеймом Wilzzu.

Він знайшов цікавий технічний недолік на мапі Inferno, який знаходиться поруч з недобудованою церквою (біля точки B). Користувач Wilzzu виявив, що один з фрагментів кам'яної стіни просто неможливо прострілити граючи за терористів. А от керуючи гравцем спецвійськ це зробити вже можна, щоправда, лише з якимось пістолет-кулеметом у руках. Звісно, усі геймери знають, що у Counter-Strike: Global Offensive є й сильніша зброя (AWP чи M4A1), але у цьому випадку чомусь все працює інакше.

Цікаво, що своїм записом Wilzzu надихнув й інших користувачів Reddit на подібні експерименти з цією стіною. Геймери виявили, що її все ж таки можна прострілити й з вищезгаданих сильних девайсів. Щоправда, для цього потрібно стріляти з точки, яка знаходиться вище за невидиму перешкоду. Тобто для такого прострілу потрібно попередньо зробити буст. Також варто додати, що для цього треба ще й наблизитися впритул до стіни.

Дуже ймовірно, що це все-таки новий баг, хоча й не критичний. Можливо, компанія Valve в одному з майбутніх оновлень виправить цю зачаровану стіну. Наостанок варто відзначити, що експеримент Wilzzu дуже сподобався користувачам платформи Reddit. Його запис одразу ж потрапив до когорти найкращих у цьому розділі, а також вже зібрав понад 9 тисяч вподобань та 200 коментарів.

Зачарована​ стіна у відеогрі CS:GO – відео