Кілька днів тому у популярній грі Call of Duty: Warzone стартував четвертий сезон. Розробники додали у відеогру чимало нового контенту, щоправда, здається, не все пішло за їхнім планом.

Детальніше про оновлення Новий транспорт і таємничі червоні двері: все про старт нового сезону у Call of Duty: Warzone

Варто розпочати з того, що з останнім оновленням у Верданську з'явилися таємничі червоні двері. Геймер, який відшукає такі двері, зможе телепортуватися у спеціальну кімнату, де можна знайти різноманітне цінне спорядження чи зброю. Гравець, який зібрав все необхідне, виходить через звичайні двері, щоправда, вже у новій локації. Варто додати, що ці червоні двері з'являються щоразу у випадкових місцях на мапі.

Процес телепортації у грі Call of Duty: Warzone – відео

Також цікаво, що після виходу цього оновлення гравці почали знаходити дивні забарикадовані двері. Щоправда, працюють вони інакше. Річ у тім, що при наближенні до неї геймери одразу ж втрачають весь запас здоров'я. Тому шанувальники Call of Duty: Warzone припускають, що забарикадовані двері це місця виходу з вищезгаданих секретних кімнат. Тобто зсередини такі двері гра дозволяє відчинити, а от ззовні вже ні.

Дуже ймовірно, що це просто новий баг, бо "жертвою" таких дверей можуть стати не лише допитливі гравці, а й цілком випадкові геймери, які просто пробігали поряд з ними. Наостанок варто відзначити, що розробники відеогри Call of Duty: Warzone поки ніяк не коментували цю ситуацію.

"Небезпечні" двері з відеогри Call of Duty: Warzone – відео