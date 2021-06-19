Несколько дней назад в популярной игре Call of Duty: Warzone стартовал четвертый сезон. Разработчики добавили в видеоигру немало нового контента, правда, кажется, не все пошло по их плану.

Подробнее об обновлении Новый транспорт и таинственные красные двери: все о старте нового сезона в Call of Duty: Warzone

Стоит начать с того, что с последним обновлением в Верданске появились таинственные красные двери. Геймер, который найдет такие двери, сможет телепортироваться в специальную комнату, где можно найти разнообразное ценное снаряжение или оружие. Игрок, который собрал все необходимое, выходит через обычные двери, правда, уже в новой локации. Стоит добавить, что эти красные двери появляются каждый раз в случайных местах на карте.

Процесс телепортации в игре Call of Duty: Warzone​ – видео

Также интересно, что после выхода этого обновления игроки начали находить странные забаррикадированные двери. Правда, работают они иначе. Дело в том, что при приближении к ним геймеры сразу же теряют весь запас здоровья. Поэтому поклонники Call of Duty: Warzone предполагают, что забаррикадированные двери это места выхода из вышеупомянутых секретных комнат. То есть изнутри такие двери игра позволяет открыть, а вот снаружи уже нет.

Очень вероятно, что это просто новый баг, потому что "жертвой" таких дверей могут стать не только любознательные игроки, но и совершенно случайные геймеры, которые просто пробегали рядом с ними. Напоследок стоит отметить, что разработчики видеоигры Call of Duty: Warzone пока никак не комментировали эту ситуацию.

"Опасные" двери из видеоигры Call of Duty: Warzone – видео