CD Projekt Red готує революцію в Cyberpunk 2 – у грі з'явиться повноцінний мережевий режим

Деталі з кадрової політики польської студії дали шанувальникам привід для радості, інформує Gamerant.

Реклама Adv

Кого шукає студія CD Projekt Red

Нові подробиці про гру вдалося з'ясувати завдяки вакансії головного програміста квестів для сиквелу Cyberpunk з сайту jobs.smartrecruiters.

Студія шукає фахівця до своєї північноамериканської команди в Бостоні, який очолить інженерну групу для створення "сюжетних технологій". Серед бажаних навичок кандидатів компанія чітко вказала розуміння мережевої архітектури мультиплеєра та синхронізацію ігрового стану між клієнтом і сервером.

Початково розробники планували додати мультиплеєр ще до оригінальної Cyberpunk 2077 незабаром після її релізу. Проте проблемний запуск гри у 2020 році змусив команду скасувати ці плани та зосередитися на виправленні помилок.

Тепер студія повертається до початкової ідеї, щоб реалізувати потенціал мережевого режиму в Cyberpunk 2.

Створювати революційні сюжетні RPG, які потрапляють просто в серця геймерів – це наша місія– йдеться в описі вакансії.

Наразі понад 180 фахівців CD Projekt Red активно створюють нову гру з липня 2026 року.

Попри те, що проєкт перебуває на ранній стадії розробки, фанати з нетерпінням очікують на перші офіційні анонси. Спільнота сподівається побачити бодай тизер вже на церемонії The Game Awards 2026 року, яка відбудеться 10 грудня.