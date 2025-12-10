Cyberpunk 2077 святкує 5 років: шлях від провалу до легенди

Рівно п'ять років тому, 10 грудня 2020 року, світ побачив довгоочікуваний рольовий екшен Cyberpunk 2077. Ця дата стала знаковою для ігрової індустрії, хоча старт проєкту супроводжувався численними технічними проблемами.

З того часу польська студія пройшла довгий шлях виправлень та вдосконалень, перетворивши гру на один із найуспішніших релізів сучасності, що підтверджують мільйонні продажі. CD Projekt Red на своєму сайті підбила короткі підсумки та привітала фанатів, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Дивіться також Кіану Рівз хоче знову зіграти Джонні Сільверхенда у продовженні Cyberpunk 2077

Як змінилася гра за п'ять років?

Історія Cyberpunk 2077 є прикладом неймовірної наполегливості розробників. На момент виходу гра отримала високі оцінки від критиків за сюжет та атмосферу, але технічний стан версій для консолей минулого покоління був катастрофічним.

Ситуація була настільки критичною, що гру навіть вилучили з цифрового магазину PlayStation Store на цілих пів року. Проте за п'ять років ситуація кардинально змінилася.

За цей час проєкт отримав десятки оновлень різного масштабу, повноцінний реліз на консолях поточного покоління та масштабне сюжетне доповнення Phantom Liberty.

Ці зусилля конвертувалися у 35 мільйонів проданих копій та визнання гравців. Сьогодні Cyberpunk 2077 по праву вважається однією з найвизначніших ігор свого часу, де геймери в ролі найманця Ві досліджують футуристичний Найт-Сіті, борючись за виживання та славу.

Місто легенд

До ювілею CD Projekt Red підготувала спеціальний подарунок для фанатів – трейлер під назвою "Місто легенд" (City of Legends). Відео супроводжується кавер-версією культової пісні Never Fade Away, а уважні глядачі можуть знайти приховане послання від авторів на позначці 2:14.

Найт-Сіті – Місто легенд – дивіться відео:

У коментарях під відео шанувальники вже діляться ностальгічними спогадами про улюблених героїв та планують нові проходження.

Наразі гра доступна на широкому спектрі платформ: PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PlayStation 4 та 5, Xbox One, Series X/S, а також на новій Nintendo Switch 2. Тим часом студія вже працює над сиквелом, умовно названим Cyberpunk 2, який поки що перебуває на стадії попереднього виробництва.