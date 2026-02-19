Cyberpunk 2077 тепер працює на Android: який смартфон впорався з вимогливою грою

Блогер ETA Prime продемонстрував можливості сучасних мобільних технологій, запустивши повноцінну ПК-версію Cyberpunk 2077 на смартфоні RedMagic 11 Pro. Завдяки потужному залізу та спеціальному емулятору, гра стала придатною для проходження в портативному форматі.

Для експерименту використали смартфон RedMagic 11 Pro, що базується на високопродуктивному процесорі Snapdragon 8 Gen 5, розповідає Toms Hardware.

Пристрій оснащений 16 Гбайт оперативної пам'яті стандарту LPDDR5T та системою рідинного охолодження, яка допомагає чипу тримати високі частоти.

Процес запуску став можливим завдяки емулятору GameHub від GameSir, який використовує шар сумісності Proton від компанії Valve.

Як саме працює Cyberpunk 2077 на мобільному залізі?

Під час тестування в роздільній здатності 720p на низьких налаштуваннях із використанням технології FSR 2.1 у збалансованому режимі смартфон видавав у середньому 30 кадрів на секунду.

У найбільш напружені моменти показник опускався до 20 FPS, проте ніколи не падав нижче позначки 10 – 15. Активація генерації кадрів FSR дозволила значно покращити результат, забезпечивши стабільні 40 – 50 FPS. Пристрій впорався навіть із пресетом налаштувань для Steam Deck, продемонструвавши плавність ігрового процесу.

Технічний моніторинг показав, що процесор був завантажений на 60 – 80%, а графічний чип – на 50 – 60%.

Оперативна пам'ять використовувалася на 80% від загального обсягу.

Попри наявність охолодження, температура кристала в піку сягала 100 градусів Цельсія.

Цей успішний запуск свідчить про значний прогрес у сфері емуляції, оскільки ще кілька років тому подібна продуктивність на мобільних пристроях була недосяжною.