Cyberpunk 2077 досягла 35 мільйонів продажів, а команду сиквелу суттєво розширюють

Польська студія CD Projekt оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2025 року. Головною темою звіту стали оновлені дані про комерційний успіх ролевого екшену Cyberpunk 2077, який продовжує демонструвати стабільні показники продажів напередодні свого п'ятиріччя.

Окрім досягнень оригінальної гри, компанія поділилася планами щодо збільшення штату для роботи над повноцінним продовженням серії, розповідає 24 Канал з посиланням на дані фінансового звіту CD Projekt.

Як Switch 2 допоміг успіху Cyberpunk 2077?

Згідно з оприлюдненою статистикою, загальний тираж Cyberpunk 2077 перетнув позначку в 35 мільйонів проданих екземплярів. Динаміка росту залишається високою: ще восени 2023 року глобальні продажі складали 25 мільйонів, а в листопаді минулого року розробники звітували про 30 мільйонів копій. Таким чином, лише за останні 12 місяців гру придбали ще п'ять мільйонів нових гравців.

Значний внесок у цей стрибок зробила версія для консолі Nintendo Switch 2. Навіть через два місяці після виходу порт залишається одним із найбільш продаваних проєктів від сторонніх розробників на цій платформі.

Також CD Projekt нагадали про успіхи сюжетного доповнення Phantom Liberty ("Ілюзія свободи"). Про них повідомляли ще навесні: станом на кінець травня розширення придбали понад 10 мільйонів користувачів.

Як справи з Cyberpunk 2?

Окрему увагу у звіті приділили майбутньому сиквелу, відомому як Cyberpunk 2. Команда, що працює над цим проєктом, зростає найшвидшими темпами в структурі CD Projekt. За прогнозами компанії, до 2027 року чисельність персоналу, залученого до розробки продовження, перевищить 450 фахівців.

Більша частина команди (понад 300 осіб) працюватиме у Варшаві та Ванкувері, а ще понад 150 співробітників базуватимуться у новому офісі в Бостоні, розповідає IGN.

До речі, сиквел Cyberpunk 2077 обіцяє подарувати геймерам режим, який CDPR обіцяли в оригіналі. Мовиться про можливість грати в Cyberpunk через мультиплеєр. Саме його обіцяли додати в оригінал, однак не змогли реалізувати. Продовження вже з початку матиме ставку на багатокористувацьку складову.

Нагадаємо, що оригінальна Cyberpunk 2077 вийшла 10 грудня 2020 року. На сьогодні гра доступна на широкому спектрі платформ: PC (в магазинах Steam, GOG, EGS), Mac, PlayStation 4 та 5, Xbox One та Series X/S, а також на новій Switch 2. Варто зазначити, що масштабне доповнення Phantom Liberty не випускали на консолях минулого покоління.