CD Projekt обіцяла більше не оновлювати Cyberpunk 2077, але анонсувала черговий великий апдейт

Попри попередні обіцянки згорнути підтримку Cyberpunk 2077, CD Projekt Red знову готує велике оновлення. Патч вийде до кінця червня й стане вже третім поспіль, який вкотре називають фінальним.

Cyberpunk 2077 отримає ще один великий патч

Понад пів року тому CD Projekt Red оголосила, що після виходу масштабного оновлення 2.1 гра більше не отримуватиме нових патчів. Та схоже, розробники знову змінили плани: в офіційному повідомленні представник CDPR заявив, що підтримка гри триває, а новий апдейт під номером 2.3 вже на підході. За словами Павла Саська, асоційованого директора проєкту, над ним працюють у таємному режимі, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також З цим новим модом для Cyberpunk 2077 ви можете сплутати, де гра, а де реальність

Ми ще не закінчили! Слідкуйте за новинами про наступне оновлення Cyberpunk 2077, яке вийде наприкінці цього місяця. Ми почнемо розповідати про це ближче до виходу патчу 2.3 (так він називається), тож наразі просимо вас набратися трохи більше терпіння,

– написав Марцін Момот, директор з питань глобальної спільноти у CDPR.

Оновлення очікується до кінця місяця, хоча деталей щодо його вмісту поки що не розкривають. Його анонс з’явився на тлі чуток про можливе нове доповнення рівня DLC. У спільноті Cyberpunk помітили профіль співробітника Virtuos на LinkedIn, де серед проєктів була згадка про DLC до гри. Згодом цю інформацію прибрали, однак перевірка через базу Moby Games підтвердила реальність акаунта.

Компанія Virtuos раніше брала участь у розробці патчу 2.2 – зокрема, оновлювала фоторежим і розширювала можливості кастомізації. Це свідчить про активну співпрацю з CD Projekt Red, тож поява нового контенту виглядає цілком імовірною.