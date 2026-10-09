Що відомо про фільм

Paramount отримала права на ігровий фільм, дія якого розгортається у всесвіті Cyberpunk 2077. Фільм створюватимуть у партнерстві з командою розробників і чинними власниками прав, студією CD Projekt RED. Сама студія поки не підтвердила цю інформацію, пише Wccftech.

Проєкт перебуває на дуже ранній стадії, тому деталей мало. Джерело називає його "ігровим фільмом, дія якого відбувається у всесвіті Cyberpunk 2077", а не прямою екранізацією сюжету гри. Тож невідомо, чи розкажуть історію самої гри, чи створять нову.

Усе частіше кіноадаптації ігор обирають другий шлях. Навіть фільм Street Fighter від тієї ж Paramount, за оцінкою The Gamer, пішов у бік оригінальної історії, але зберіг персонажів і шалені бої першоджерела.

Хто такий Лоренцо ді Бонавентура

Лоренцо ді Бонавентура працює в кіноіндустрії понад двадцять років. Він продюсував кілька частин серії "Трансформери", а також стрічки "Костянтин", "Стрілець", "Сіль", "RED", "Глибоководний горизонт", "Бамблбі" і "Мег". Серед його ігрових адаптацій – "DOOM" та "Dead Rising: Watchtower". Крім того, він працює над давно обговорюваним фільмом "Костянтин 2".

Репутація продюсера неоднозначна. Серед його успіхів The Gamer називає "Трансформери: Один", The New Look та "Тільки сміливі". Водночас частина фанатів уже висловила занепокоєння, згадуючи його нещодавні роботи, зокрема абсолютно провальну "Мадам Павутину", яку не соромиться принижувати навіть головна актриса Дакота Джонсон. Утім, як зауважує видання, на якість фільму впливає багато чинників, а не лише продюсер.

Чи повернеться Кіану Рівз

Ді Бонавентура не раз працював із Кіану Рівзом. Актор зіграв Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2077, тож його повернення у фільмі виглядає очевидним кроком. Проте воно залежатиме від графіка актора. Навіть без Рівза у світі гри вистачає матеріалу: можна використати знайомих героїв, угруповання й теми, розповівши свіжу історію.