Cyberpunk 2077 вийде на комп'ютерах Mac: коли чекати

Під час презентації нових MacBook Pro 30 жовтня Apple показала дещо цікаве для фанатів комп'ютерних ігор. Згідно із заявою компанії, Cyberpunk 2077 стане однією з наступних ігор класу AAA для комп'ютерів Mac.

Коли вийде Cyberpunk 2077 для macOS

Пригодницька гра з відкритим світом була вперше випущена у 2020 році, тому власники пристроїв Apple чекали цього релізу майже 5 років. Розробник CD Projekt RED ще не назвав точної дати випуску, але каже, що це відбудеться десь "на початку наступного року", пише Engadget.

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У 17-хвилинному відеоролику Apple, присвяченому анонсу MacBook Pro, є короткий розділ про ігри на нових комп'ютерах із процесором M4. Зокрема, представник компанії згадує про те, що у лютому 2025 року вийде Assassin's Creed Shadows.

Apple каже, що нові ноутбуки MacBook Pro готові до захопливої гри Cyberpunk 2077, яку вона описує як "одну з найбільш графічно вимогливих і складних ігор, коли-небудь створених, з передовими функціями, такими як трасування променів, генерація кадрів і вбудований просторовий звук".

Згадку про ігри ви можете побачити після десятої хвилини презентації: відео

На короткому кадрі нам також показали Frostpunk 2, Control, Resident Evil 2 та кілька інших найменувань.

CD Projekt Red уже прокоментували

Розробники Cyberpunk 2077 випустили анонс на своєму сайті:

"Cyberpunk 2077 та його шпигунський трилер Phantom Liberty з'являться на Mac. Використовуючи всі переваги процесора Apple та передових технологій Metal, світ похмурого майбутнього вперше стає доступним для геймерів Mac. Гравці можуть насолоджуватися розширеними можливостями, такими як відстеження шляху, генерація кадрів і вбудований просторовий звук для ще більш захоплюючого ігрового процесу і приголомшливої візуалізації.

Доступна на початку наступного року на Mac з кремнієвим процесором Apple, Ultimate Edition з'явиться в Mac App Store, GOG.com, Steam і Epic Games Store.

Більш детальна інформація, включаючи дату виходу на початку наступного року, буде розкрита пізніше".