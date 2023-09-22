21 вересня з'явилося оновлення 2.0, яке буквально змінило Cyberpunk 2077 до невпізнанності, а за кілька днів відбудеться реліз першого і єдиного повноцінного DLC для гри під назвою Phantom Libery або ж Ілюзія Свободи.

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Особливістю доповнення крім крутого шпигунського сюжету, нової величезної локації під назвою Псарня та чимало чого ще, стала поява в грі української текстової локалізації.

Однак, це не єдине чим CDPR вирішили потішити наших геймерів.

Блогер OLDboi отримав право зіграти в Ілюзію Свободи дещо раніше за інших та знайшов там вельми приємну великодку.

В одній з локацій Псарні на стіні красується силует Криму, прикрашений двома символами: гербом України та емблемою кримських татар.

Крута великодка у Cyberpunk 2077 / Скриншот з ютуб-каналу OLDboi / CDPR

До речі, над локалізацією працювали одразу дві команди перекладачів: UnlocTeam та SBT Localization (Шлякбитраф) і доступна вона навіть без покупки нового DLC, тож мерщій оновлюйте гру та починайте нове проходження у Cyberpunk 2.0.

Ну а кого все ж цікавить доповнення, то нагадаємо, що Ілюзія Свободи вийде вже 26 вересня.