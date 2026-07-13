Тріумфальна хода в серці Франції

Мексиканський кіберспортсмен Луїс Гваделупе "DarkAngel" Кастільйо Гомес, який виступає під прапорами української організації Natus Vincere, офіційно здобув титул чемпіона з Fatal Fury: City of the Wolves на престижному турнірі Esports World Cup 2026. Змагання, що проходили з 8 по 11 липня, зібрали найсильніших представників цього жанру, проте саме DarkAngel зумів продемонструвати найбільш стабільну та впевнену гру протягом усього івенту, пише офіційний сайт організації Natus Vincere.

Варто зауважити, що цьогорічний Esports World Cup 2026 мав відбутися в Саудівській Аравії, проте організатори перенесли подію до столиці Франції через нестабільну безпекову ситуацію та бойові дії на Близькому Сході. Попри зміну локації, статус турніру залишився незмінним: у програмі представлені 25 турнірів у 24 різних дисциплінах із приголомшливим загальним призовим фондом у розмірі 75 мільйонів доларів.

Початок турніру

Шлях DarkAngel до золотого п'єдесталу розпочався з групового етапу.

Хоча на старті мексиканець поступився гравцеві Vxbao з рахунком 2:3 у вирішальному матчі верхньої сітки, він швидко повернув ініціативу. Упевнені перемоги над суперниками Pida (3:0) та mok (3:0) дозволили представнику NAVI кваліфікуватися до наступної стадії.

Другий груповий раунд виявився для Луїса менш напруженим: він здолав представника клубу Elite на ім'я SCORE з рахунком 3:1 та переміг гравця Falcons Kindevu в запеклій боротьбі з рахунком 3:2.

Драма у плейоф та розгром у фіналі

Справжнє випробування чекало на DarkAngel у стадії на вибування. Його першим суперником у чвертьфіналі став американець Рейнальд "Reynald" Таксуан з команди Elite. Цей матч багато хто назвав найскладнішим для гравця NAVI на всьому турнірі: доля переможця вирішувалася в останньому раунді фінальної гри, де Луїс усе ж зумів вирвати перемогу з підсумковим результатом 5:4.

У півфіналі DarkAngel зустрівся з японським майстром Наокі "Nemo" Немото з колективу SOL. Мексиканець знову продемонстрував стійкість і переміг суперника з рахунком 5:3, забезпечивши собі місце у вирішальній битві турніру. Гранд-фінал став справжнім тріумфом гравця "Народжених перемагати". У протистоянні з японцем Кентою "mi2ha4" Ічіхарою, який представляв організацію Virtus.pro, DarkAngel не залишив опонентові жодних шансів, завершивши зустріч із переконливим рахунком 5:1.

Ця перемога принесла Луїсу Кастільйо Гомесу 250 тисяч доларів призових. Крім особистої нагороди, гравець додав до скарбнички Natus Vincere 1000 рейтингових очок EWC, що дозволило клубу очолити загальний клубний залік Esports World Cup.

Також DarkAngel забронював собі місце на фіналі SNK World Championship 2026, який пройде у Стокгольмі з 27 по 29 листопада. На цьому турнірі гравці змагатимуться за значно більший призовий фонд – 2,5 мільйона доларів.

Майбутні виклики

Успіх мексиканського гравця не став випадковістю, адже DarkAngel приєднався до NAVI ще у травні 2025 року і з того часу стабільно демонструє високі результати. Минулого року він зупинився за крок до фіналу, посівши третє місце на Esports World Cup, проте сезон 2026 року став для нього по-справжньому "золотим". До перемоги в Парижі він уже встиг виграти турніри GEMA LIVE та BIG BANG 7, а також вибороти срібло на DreamHack Birmingham 2026.

Для організації NAVI боротьба на Esports World Cup 2026 триває. Наступним важливим етапом стане турнір MLBB Women’s International 2026, де з 14 по 18 липня шістнадцять найкращих жіночих команд світу з Mobile Legends розіграють 525 тисяч доларів та 3 350 клубних очок.

Наразі успіх DarkAngel задав високу планку для всієї організації на цьому глобальному кіберспортивному святі.