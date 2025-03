Творці Death Stranding 2: On the Beach показали новий трейлер з датою релізу

Sony Interactive Entertainment та Kojima Productions на фестивалі SXSW 2025 оголосили дату виходу довгоочікуваного екшену Death Stranding 2: On the Beach та показали новий трейлер гри.

Death Stranding 2: On the Beach був анонсований під час The Game Awards 2022 та очікувався до виходу у 2025 році, повідомляє 24 Канал.

Тепер стало відомо, що гра надійде у продаж 26 червня 2025 року ексклюзивно для PlayStation 5. Стандартне видання коштуватиме 70 доларів, а передзамовлення стартують 17 березня.

Оголошення дати виходу супроводжувалося новим 10-хвилинним трейлером. За сюжетом, головному герою Семові Бріджесу знову доведеться рятувати людство від зникнення, налагоджуючи зв’язки між людьми поза межами США.

Новий трейлер Death Stranding 2 – дивіться відео

У трейлері продемонстрували уривки з геймплею – подорожі світом, битви – а також знайомих і нових персонажів, зокрема контрабандиста Ніла у виконанні Луки Марінеллі.

Гравці також зможуть придбати розширене видання за 80 доларів, яке надасть ранній доступ до гри з 24 червня. Колекційне видання за 230 доларів включатиме всі бонуси попереднього набору, 38-сантиметрову фігурку Магеллана, брелок "Dollman" (7,5 см) і лист від Хідео Коджими.

Тим часом світові продажі S.T.A.L.K.E.R. 2 сягнули вражаючого рекорду . Загальна кількість гравців досягла 6 мільйонів. Гра вийшла 20 листопада 2024 року на ПК та Xbox, також доступна у Game Pass.

Бонуси різних версій гри

Шанувальники зустріли трейлер із захопленням. Глядачі відзначили ексцентричність гри, високу якість графіки та відсилки до попередніх робіт Коджими.