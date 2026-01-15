Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отримав віковий рейтинг та секретну функцію

Американська комісія ESRB присвоїла віковий рейтинг оновленій версії Prince of Persia: The Sands of Time. Окрім стандартних описів ігрового процесу, регулятор розкрив цікаву геймплейну деталь, пов'язану з оригіналом 1989 року.

Попри відсутність офіційних заяв від компанії Ubisoft, існують вагомі підстави вважати, що реліз проєкту може відбутися вже найближчим часом. Про це повідомило видання Insider Gaming, розповідає 24 Канал.

Що підготували розробники для фанатів серії?

Згідно з офіційними даними рейтингового агентства ESRB, ремейк отримав категорію "для підлітків", повторивши шлях оригінальної гри. З невідомих причин дещо згодом ESRB видалила зі свого веб-сайту інформацію про ремейк гри Sands of Time.

Втім, з опису, який раніше містився на сайті стає відомо, що гравцям доведеться проходити випробування на платформах, розв'язувати складні головоломки, уникати пасток та битися з проклятими солдатами й піщаними ворогами.

У грі зафіксовано наявність сцен насилля, крові, а також часткову наготу та теми сексуального характеру. Найбільшою несподіванкою стала механіка, яку розкрила ESRB: у разі загибелі принца в грі запускається двовимірна секція з найпершої Prince of Persia зразка 1989 року.

На яких платформах вийде гра і коли?

У документації регулятора було вказано, що проєкт готується до виходу на PC, PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series X і S. Втім цей список може бути неповним, оскільки в ньому відсутні PlayStation 5 та Nintendo Switch 2.

Внутрішні документи Ubisoft, на які посилається видання Insider Gaming, вказують на дату виходу 16 січня 2026 року. На користь швидкого релізу свідчать і технічні оновлення офіційного сайту гри, які відбулися протягом останніх днів, про що розповів користувач TheRealZephryss.

Як правило, отримання вікового рейтингу відбувається за кілька місяців до того, як гра з'являється у продажу.