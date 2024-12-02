Ремастер The Thing (2002), заснований на культовому фільмі жахів Джона Карпентера, був анонсований раніше цього року, повідомляє 24 Канал. Хоча студія Nightdive Studios, що належить Atari, не повідомляла точної дати релізу, Microsoft, схоже, проговорилася.

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Згідно з дайджестом грудневих ігрових новин на офіційному блозі Xbox Wire, The Thing: Remastered вийде 5 грудня 2024 року.

Що відомо про гру?

У The Thing: Remastered гравці опиняються в ролі капітана Джей Ф. Блейка, який очолює загін на ізольованому антарктичному дослідницькому об'єкті "Аванпост 31". Виявляючи самозванців і борючись із жахливими інопланетними створіннями, гравці повинні також керувати емоційною стабільністю своєї команди.

В оновленій версії вирішено широко розкритикований аспект оригінальної гри: раніше члени загону, які пройшли тести на інфекцію, могли несподівано трансформуватися через події, передбачені сценарієм. У ремастері такі трансформації будуть прив'язані до емоційних станів персонажів, що додасть грі психологічного реалізму.

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Гра вийде на ПК (Steam, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch. Вона матиме значні візуальні та продуктивні покращення, включно з роздільною здатністю 4K, підтримкою 120 кадрів в секунду, досягненнями та оновленою графікою, зокрема, покращеними моделями, текстурами, анімацією, освітленням та ефектами.