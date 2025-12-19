Польські аналітики передбачили дати виходу The Witcher 4 та сиквелу Cyberpunk 2077

Польська інвестиційна компанія Noble Securities опублікувала детальний прогноз щодо виробничого календаря студії CD Projekt Red. Аналітик Матеуш Хжановський розкрив орієнтовні терміни виходу ключових проєктів, включаючи нову частину саги про Відьмака та продовження Cyberpunk 2077.

Експерти також підтвердили чутки про можливу розробку ще одного сюжетного розширення для культової The Witcher 3: Wild Hunt, розповідає 24 Канал з посиланням на Strefa Inwestorow.

Які плани будує CD Projekt Red на найближче десятиліття?

За даними Noble Securities, найближчим великим релізом може стати неанонсоване третє доповнення до The Witcher 3. Інформація про цей аддон вже з'являлася влітку у подкасті Rock i Borys, і тепер аналітики називають конкретніші дати: травень 2026 року.

Цей випуск, імовірно, приурочать до 11-ї річниці оригінальної гри. Прогнозована ціна DLC становитиме 30 доларів, а очікувані продажі за перший рік сягнуть 11 мільйонів копій. Цей реліз має стати стартовим майданчиком для масштабної маркетингової кампанії наступної повноцінної гри серії.

Четверта частина "Відьмака" (відома під кодовою назвою Polaris) очікується на ринку у четвертому кварталі 2027 року. Це найпріоритетніший проєкт студії, над яким зараз працює найбільша частка команди – 447 із 851 розробника.

Щодо інших проєктів у всесвіті Анджея Сапковського, то ситуація виглядає так:

Проєкт Sirius : Нелінійний мережевий екшен від студії The Molasses Flood, яку CDPR придбала у квітні, має вийти у 2028 році. Зараз над ним працюють 56 фахівців.

: Нелінійний мережевий екшен від студії The Molasses Flood, яку CDPR придбала у квітні, має вийти у 2028 році. Зараз над ним працюють 56 фахівців. Canis Majoris: Ремейк першої частини The Witcher, який створює студія Fool's Theory (заснована колишніми працівниками CDPR), також прогнозується на 2028 рік.

Як щодо Cyberpunk 2?

Фанати футуристичного всесвіту будуть змушені запастися терпінням. Проєкт під умовною назвою Cyberpunk 2, за оцінками Noble Securities, затримається аж до четвертого кварталу 2030 року.

Ймовірно, його вихід планують до десятиріччя Cyberpunk 2077, яке припадає на 10 грудня. Наразі над сиквелом працюють 135 спеціалістів.

Ще більш віддалений реліз – загадкова гра за новим IP під кодовою назвою Hadar, яку варто чекати не раніше 2032 року (зараз над нею працюють 29 осіб).

Крім основних розробок, відомо про співпрацю зі Scopely над невідомою грою за однією з франшиз компанії. Також CD Projekt веде виробництво двох секретних проєктів, деталі про які поки що тримаються в суворій таємниці.