Польские аналитики предсказали даты выхода The Witcher 4 и сиквела Cyberpunk 2077

Польская инвестиционная компания Noble Securities опубликовала детальный прогноз относительно производственного календаря студии CD Projekt Red. Аналитик Матеуш Хжановский раскрыл ориентировочные сроки выхода ключевых проектов, включая новую часть саги о Ведьмаке и продолжение Cyberpunk 2077.

Эксперты также подтвердили слухи о возможной разработке еще одного сюжетного расширения для культовой The Witcher 3: Wild Hunt, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Strefa Inwestorow.

Какие планы строит CD Projekt Red на ближайшее десятилетие?

По данным Noble Securities, ближайшим крупным релизом может стать неанонсированное третье дополнение к The Witcher 3. Информация об этом аддоне уже появлялась летом в подкасте Rock i Borys, и теперь аналитики называют более конкретные даты: май 2026 года.

Этот выпуск, вероятно, приурочат к 11-й годовщине оригинальной игры. Прогнозируемая цена DLC будет составлять 30 долларов, а ожидаемые продажи за первый год достигнут 11 миллионов копий. Этот релиз должен стать стартовой площадкой для масштабной маркетинговой кампании следующей полноценной игры серии.

Четвертая часть "Ведьмака" (известная под кодовым названием Polaris) ожидается на рынке в четвертом квартале 2027 года. Это самый приоритетный проект студии, над которым сейчас работает наибольшая часть команды – 447 из 851 разработчика.

Что касается других проектов во вселенной Анджея Сапковского, то ситуация выглядит так:

Проект Sirius : Нелинейный сетевой экшен от студии The Molasses Flood, которую CDPR приобрела в апреле, должен выйти в 2028 году. Сейчас над ним работают 56 специалистов.

: Нелинейный сетевой экшен от студии The Molasses Flood, которую CDPR приобрела в апреле, должен выйти в 2028 году. Сейчас над ним работают 56 специалистов. Canis Majoris: Ремейк первой части The Witcher, который создает студия Fool's Theory (основанная бывшими работниками CDPR), также прогнозируется на 2028 год.

Как насчет Cyberpunk 2?

Фанаты футуристической вселенной будут вынуждены запастись терпением. Проект под условным названием Cyberpunk 2, по оценкам Noble Securities, задержится вплоть до четвёртого квартала 2030 года.

Вероятно, его выход планируют к десятилетию Cyberpunk 2077, которое приходится на 10 декабря. Сейчас над сиквелом работают 135 специалистов.

Еще более отдаленный релиз – загадочная игра по новому IP под кодовым названием Hadar, которую стоит ждать не раньше 2032 года (сейчас над ней работают 29 человек).

Помимо основных разработок, известно о сотрудничестве со Scopely над неизвестной игрой по одной из франшиз компании. Также CD Projekt ведет производство двух секретных проектов, детали о которых пока что держатся в строгой тайне.