С тех пор польская студия прошла долгий путь исправлений и усовершенствований, превратив игру в один из самых успешных релизов современности, что подтверждают миллионные продажи. CD Projekt Red на своем сайте подвела краткие итоги и поздравила фанатов, рассказывает 24 Канал.

Как изменилась игра за пять лет?

История Cyberpunk 2077 является примером невероятной настойчивости разработчиков. На момент выхода игра получила высокие оценки от критиков за сюжет и атмосферу, но техническое состояние версий для консолей прошлого поколения было катастрофическим.

Ситуация была настолько критической, что игру даже изъяли из цифрового магазина PlayStation Store на целых полгода. Однако за пять лет ситуация кардинально изменилась.

За это время проект получил десятки обновлений различного масштаба, полноценный релиз на консолях текущего поколения и масштабное сюжетное дополнение Phantom Liberty.

Эти усилия конвертировались в 35 миллионов проданных копий и признание игроков. Сегодня Cyberpunk 2077 по праву считается одной из самых выдающихся игр своего времени, где геймеры в роли наемника Ви исследуют футуристический Найт-Сити, борясь за выживание и славу.

Город легенд

К юбилею CD Projekt Red подготовила специальный подарок для фанатов – трейлер под названием "Город легенд" (City of Legends). Видео сопровождается кавер-версией культовой песни Never Fade Away, а внимательные зрители могут найти скрытое послание от авторов на отметке 2:14.

Найт-Сити – Город легенд – смотрите видео:

В комментариях под видео поклонники уже делятся ностальгическими воспоминаниями о любимых героях и планируют новые прохождения.

Сейчас игра доступна на широком спектре платформ: PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Series X/S, а также на новой Nintendo Switch 2. Между тем студия уже работает над сиквелом, условно названным Cyberpunk 2, который пока находится на стадии предварительного производства.