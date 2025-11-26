Кроме достижений оригинальной игры, компания поделилась планами по увеличению штата для работы над полноценным продолжением серии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные финансового отчета CD Projekt.

Как Switch 2 помог успеху Cyberpunk 2077?

Согласно обнародованной статистике, общий тираж Cyberpunk 2077 пересек отметку в 35 миллионов проданных экземпляров. Динамика роста остается высокой: еще осенью 2023 года глобальные продажи составляли 25 миллионов, а в ноябре прошлого года разработчики отчитывались о 30 миллионах копий. Таким образом, только за последние 12 месяцев игру приобрели ещё пять миллионов новых игроков.

Значительный вклад в этот скачок сделала версия для консоли Nintendo Switch 2. Даже спустя два месяца после выхода порт остается одним из самых продаваемых проектов от сторонних разработчиков на этой платформе.

Также CD Projekt напомнили об успехах сюжетного дополнения Phantom Liberty ("Иллюзия свободы"). О них сообщали еще весной: по состоянию на конец мая расширение приобрели более 10 миллионов пользователей.

Как дела с Cyberpunk 2?

Отдельное внимание в отчете уделили будущему сиквелу, известному как Cyberpunk 2. Команда, работающая над этим проектом, растет самыми быстрыми темпами в структуре CD Projekt. По прогнозам компании, к 2027 году численность персонала, привлеченного к разработке продолжения, превысит 450 специалистов.

Большая часть команды (более 300 человек) будет работать в Варшаве и Ванкувере, а еще более 150 сотрудников будут базироваться в новом офисе в Бостоне, рассказывает IGN.

Кстати, сиквел Cyberpunk 2077 обещает подарить геймерам режим, который CDPR обещали в оригинале. Говорится о возможности играть в Cyberpunk через мультиплеер. Именно его обещали добавить в оригинал, однако не смогли реализовать. Продолжение уже с начала будет иметь ставку на многопользовательскую составляющую.

Напомним, что оригинальная Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года. На сегодня игра доступна на широком спектре платформ: PC (в магазинах Steam, GOG, EGS), Mac, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на новой Switch 2. Стоит отметить, что масштабное дополнение Phantom Liberty не выпускали на консолях прошлого поколения.