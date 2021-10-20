Дата виходу, ціна, новий трейлер та інша інформація: відеогра God of War вийде на PC

Компанія Sony анонсувала, що вже у 2022 році відбудеться реліз гри God of War на PC. Відеогру вже зараз можна передзамовити в сервісі Steam, а також в Epic Games Store.

Кілька тижнів тому компанія Sony анонсувала, що у 2022 році на PC та PS5 вийде спеціальне видання з назвою Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Зрозуміло, що геймерам дуже сподобалася ця новина, щоправда, навряд чи хтось міг подумати, що наступний подібний анонс відбудеться вже через місяць.

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Річ у тім, що компанія Sony, у своєму офіційному блозі, дуже несподівано анонсувала, що 14 січня 2022 року відбудеться реліз відеогри God of War на PC (Steam та Epic Games Store). Напевно, неважко здогадатися, якою була реакція всіх користувачів цієї платформи. Ця відеогра вже очолила топ продажів Steam, хоча з моменту анонсу пройшло лише кілька годин.

Новий трейлер відеогри God of War: відео

Системні вимоги розробники зі Santa Monica Studio поки ще не вказали. Хоча вже відомо, що ця версія гри отримає підтримку різноманітних сучасних технологій, а також графічні покращення. Розробники відзначили, що підвищили якість тіней, поліпшили віддзеркалення предметів та додали підтримку об'ємного освітлення. Також відомо, що для керування можна буде використовувати не лише різноманітні контролери, а також й клавіатуру з мишкою.

Компанія Sony вже навіть встигла назвати ціну на цю версію відеогри God of War, а тому всі охочі можуть оформити передзамовлення прямо зараз. Користувачі Steam та Epic Games Store можуть зробити це за 1199 гривень. Варто додати, що всі геймери, які зроблять передзамовлення, отримають в подарунок різноманітні внутрішньоігрові предмети (обладунки та щити).

Який вигляд має PC-версія відеогри God of War / Фото з крамниці Steam