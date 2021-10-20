Несколько недель назад компания Sony анонсировала, что в 2022 году на PC и PS5 выйдет специальное издание под названием Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Понятно, что геймерам очень понравилась эта новость, правда, вряд ли кто-то мог подумать, что следующий подобный анонс состоится уже через месяц.

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Дело в том, что компания Sony, в своем официальном блоге, очень неожиданно анонсировала, что 14 января 2022 года состоится релиз видеоигры God of War на PC (Steam и Epic Games Store). Наверное, нетрудно догадаться, какой была реакция всех пользователей этой платформы. Эта видеоигра уже возглавила топ продаж Steam, хотя с момента анонса прошло всего несколько часов.

Новый трейлер видеоигры God of War: видео

Системные требования разработчики из Santa Monica Studio пока еще не указали. Хотя уже известно, что эта версия игры получит поддержку различных современных технологий, а также графические улучшения. Разработчики отметили, что повысили качество теней, улучшили отражение предметов и добавили поддержку объемного освещения. Также известно, что для управления можно будет использовать не только различные контроллеры, а также и клавиатуру с мышкой.

Компания Sony уже даже успела назвать цену на эту версию видеоигры God of War, а поэтому все желающие могут оформить предзаказ прямо сейчас. Пользователи Steam и Epic Games Store могут сделать это за 1199 гривен. Стоит добавить, что все геймеры, которые сделают предзаказ, получат в подарок разнообразные внутриигровые предметы (доспехи и щиты).

Как выглядит PC-версия видеоигры God of War / Фото из магазина Steam