Дата виходу, ціна, трейлер та інші деталі: нова інформація про Grand Theft Auto: The Trilogy

Компанія Rockstar Games нарешті повноцінно представила Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Розробники вперше показали, який вигляд матимуть ці ремастери, а також поділилися новою важливою інформацією.

Два тижні тому компанія Rockstar Games анонсувала спеціальне видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Тоді розробники поділилися лише тизером та деякою загальною інформацією, а от повноцінне представлення вони вирішили відкласти до сьогоднішнього дня.

Варто розпочати з того, що представники цієї компанії офіційно підтвердили, що ремастери цих відеоігор створювалися на іншому ігровому рушії – Unreal Engine. Також відомо, що за їх розробку відповідала студія Grove Street Games, яка раніше працювала над Vice City, San Andreas та Bully для мобільних платформ.

Трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: відео

Представники Rockstar Games відзначили, що вони повністю переробили систему освітлення, оновили різноманітні ефекти та воду, збільшили дальність промальовування, додали якісніші текстури, а також у грі з'явиться підтримка різноманітних сучасних технологій. Варто додати, що розробники попрацювали не лише над графікою, а й над керуванням, стрільбою та навігацією. Наприклад, у цих іграх буде оновлене колесо для вибору зброї та радіостанцій, розкладка керування у стилі GTA V, а також мінімапа з покращеною системою навігації. Тобто виходить, що це стандартний ремастер, який буде лише графічно відрізнятися від оригінальних відеоігор.

Також вже відомо, що реліз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition відбудеться 11 листопада на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. А от ціна на цей проєкт навряд чи порадує геймерів. Річ у тім, що версія цього видання для PC та PlayStation коштує 1799 гривень, а для Xbox та Switch – 60 доларів. Наостанок варто відзначити, що з системними вимогами та повним списком оновлень можна ознайомитися за цим посиланням.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition / Фото з офіційного сайту Rockstar Games