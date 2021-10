Дата выхода, цена, трейлер и другие детали: новая информация о Grand Theft Auto: The Trilogy

Компания Rockstar Games наконец-то полноценно представила Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Разработчики впервые показали, как будут выглядеть эти ремастеры, а также поделились новой важной информацией.

Две недели назад компания Rockstar Games анонсировала специальное издание под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Тогда разработчики поделились только тизером и некоторой общей информацией, а вот полноценное представление они решили отложить до сегодняшнего дня.

Подробнее об анонсе Официальный сайт "упал": Rockstar Games анонсировала ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas

Стоит начать с того, что представители этой компании официально подтвердили, что ремастеры этих видеоигр создавались на другом игровом движке – Unreal Engine. Также известно, что за их разработку отвечала студия Grove Street Games, ранее работавшая над Vice City, San Andreas и Bully для мобильных платформ.

Трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: видео

Представители Rockstar Games отметили, что они полностью переделали систему освещения, обновили различные эффекты и воду, увеличили дальность прорисовки, добавили более качественные текстуры, а также в игре появится поддержка различных современных технологий. Стоит добавить, что разработчики поработали не только над графикой, но и над управлением, стрельбой и навигацией. Например, в этих играх будет обновленное колесо для выбора оружия и радиостанций, раскладка управления в стиле GTA V, а также мини-карта с улучшенной системой навигации. То есть получается, что это стандартный ремастер, который будет только графически отличаться от оригинальных видеоигр.

Также уже известно, что релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition состоится 11 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А вот цена на этот проект вряд ли порадует геймеров. Дело в том, что версия этого издания для PC и PlayStation стоит 1799 гривен, а для Xbox и Switch – 60 долларов. Напоследок стоит отметить, что с системными требованиями и полным списком обновлений можно ознакомиться по этой ссылке.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition / Фото с официального сайта Rockstar Games