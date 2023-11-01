Dead by Daylight повернула персонажа, якого не було в іграх 13 років

У Dead by Daylight повертається забутий персонаж, якого не було в іграх вже 13 років. У 2010 році він отримав свою окрему гру, але з того часу про нього по трохи стали забувати.

Гра найбільш відома тим, що змогла об'єднала деяких з найвідоміших персонажів жахів в одному приємному просторі. Завдяки таким персонажам, як Майкл Майерс, Фредді Крюгер, Пірамідоголовий та інші, гра дарує більше містики та жаху.

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Новий персонаж у Dead by Daylight

Новим доповненням до гри є персонаж Неслухняний Ведмедик (Naughty Bear), який має в грі надзвичайно природний вигляд. Раніше цей персонаж вже з'являвся в грі Naughty Bear 2010 року.

Новий скін Naughty Bear від Dead by Daylight буде доступний для використання з іншим популярним персонажем The Trapper. У цієї парочки багато спільних рис, зокрема й величезний ніж, який головним знаряддям для вбивств.

Новий персонаж у грі Dead by Daylight: дивіться відео (18+)

Скін можна придбати вже з 31 жовтня, саме до Геловіну. Це не лише надзвичайно своєчасний випуск для цієї нагоди, але й спосіб знову представити давно забутого персонажа багатьом шанувальникам.