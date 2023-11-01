Игра наиболее известна тем, что смогла объединить некоторых из самых известных персонажей ужасов в одном приятном пространстве. Благодаря таким персонажам, как Майкл Майерс, Фредди Крюгер, Пирамидоголовый и другие, игра дарит больше мистики и ужаса.

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Новый персонаж в Dead by Daylight

Новым дополнением к игре является персонаж Непослушный Мишка (Naughty Bear), который имеет в игре чрезвычайно естественный вид. Ранее этот персонаж уже появлялся в игре Naughty Bear в 2010 году.

Новый скин Naughty Bear от Dead by Daylight будет доступен для использования с другим популярным персонажем The Trapper. У этой парочки много общих черт, в том числе и огромный нож, который является главным орудием для убийств.

Новый персонаж в игре Dead by Daylight: смотрите видео (18+)

Скин можно приобрести уже с 31 октября, именно к Геловину. Это не только чрезвычайно своевременный выпуск для этого, но и способ вновь представить давно забытого персонажа многим поклонникам.