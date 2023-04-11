Dead Island 2 багатьом здавалася грою, якій судилося застрягти в пеклі розробки. Минуло багато років, перш ніж вона набула будь-якої форми для належної публічної демонстрації. Та схоже, очікування було того варте.

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Перші 11 хвилин Dead Island 2

У Dead Island 2 ми знаємо, що гравці потрапили в пастку в Каліфорнії. Через десять років після першої гри цей штат охопив новий спалах зомбі, який спровокував карантин у всьому штаті.

Як і раніше, ця частина дасть гравцям кілька різних персонажів на вибір. Кожен матиме свої власні унікальні атрибути, які можуть зробити їх більш привабливими для виконання ролі. Але тепер ми знаємо, як розгортатимуться перші моменти.

Перші 11 хвилин Dead Island 2: дивіться відео

Нова пригода розпочинається з авіакатастрофи. Головний герой приходить до тями в зруйнованому літаку, вибирається з нього, зустрічає групу людей, що вижили, а далі все, як і заведено в іграх про зомбі: бійки, кров і боротьба за життя.