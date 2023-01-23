Для тих, хто цікавиться, чи принесе ремейк Dead Space якісь сюрпризи для шанувальників серії, схоже, що так. Принаймні, це можна припустити після витоку списку досягнень.

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Враховуючи, що оригінальному проєкту цьогоріч виповнюється 15 років, багато шанувальників Visceral Games "затерли" його до такої міри, що знають всі аспекти буквально "від і до". Але схоже на те, що розробники припасли кілька тузів в рукаві.

Оскільки день релізу наближається все ближче, то і в мережі з'являється все більше витоків з гри. Нещодавно, наприклад, виклали цілих 2 години геймплею, щоправда, потому їх досить швидко видалили за скаргою на авторські права.

Одначе, на цьому потік інформації не скінчився, оскільки в руки геймерів потрапив ймовірний список досягнень з ремейку, який допоміг виявити те, чого не було в оригіналі.

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Згідно з ним, ремейк Dead Space матиме альтернативну кінцівку, задля досягнення якої гравцям ще доведеться постаратися.

Таке припущення дозволяє зробити те, що дна з секретних "ачівок" проєкту має назву "Возз'єднання", а її опис звучить так: "Побачте альтернативну кінцівку на будь-якому рівні складності".

Маючи так мало інформації важко точно сказати, якою могла б бути ця альтернативна версія завершення першого Dead Space, але можна припустити, що воно не буде сильно відрізнятися від "канону". Попри все, така деталь безсумнівно додасть цікавості проєкту навіть для відданих шанувальників оригіналу.

Зауважте, реліз гри відбудеться 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series.