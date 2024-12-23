Dead Space 2008 року випуску стала справжньою класикою жанру горорів і хоча серія наразі заморожена, один з творців оригіналу розповів, що мав ідею створити для неї продовження, інформує 24 Канал з посиланням на VGC.

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EA не оцінили задум

Разом з Бретом Роббінсом та Крістофером Стоуном, які були креативним директором та режисером анімації у першій грі, Скофілд справді був зацікавлений у розвитку відомої історії.

Тріо колег обговорило цю ідею у нещодавньому інтерв'ю для Resetera.

Відео розмови – дивіться ролик

Насправді ми пробували, знаєте, ми втрьох, так, ми пробували зробити Dead Space 4,

– сказав Скофілд.

Як виявилося, розробники прийшли з цією ідеєю до правовласників франшизи та її видавців з Electronic Arts, але ті одразу відхилили її.

Ну, ми не заходили занадто далеко, вони просто сказали, що ні, ми зараз не зацікавлені, ми цінуємо це, бла-бла-бла. І знаєте, ми знаємо, з ким поговорити, тому ми не пішли далі, і ми поважаємо їхню думку, вони знають свої спроможності і те, що вони повинні випускати, і все таке,

– розповів колишній директор Sledgehammer Games.

Разом з тим, трійця не відкидає того, що колись у майбутньому EA передумають і тоді вони будуть готові взятися за новий Dead Space, адже мають для нього ще чимало ідей.