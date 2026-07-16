Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Games Новини 650 тисяч фанатів за добу – українська інді-гра стала хітом у Steam, але спричинила скандал
16 липня, 15:35
3

650 тисяч фанатів за добу – українська інді-гра стала хітом у Steam, але спричинила скандал

Максим Задворський

Українська студія здійснила справжній прорив: їхня нова гра Dear Passengers зібрала понад 650 тисяч додавань до списку бажаного в Steam. Проте неймовірний успіх дещо затьмарив скандал.

Кооперативний проєкт Dear Passengers про роботу "найгіршої авіакомпанії світу" став справжньою сенсацією в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал.

Чи вдасться монетизувати неймовірний інтерес?

Трейлер кумедної гри гри зібрав понад 40 мільйонів переглядів лише на платформі X, а офіційний акаунт престижної премії The Game Awards навіть поширив відео в своєму Instagram. 

Створила проєкт у новому жанрі "френдслоп" студія з Києва під назвою Flexus Games.

У кооперативній забавці гравці мають разом керувати літаком, рятувати пасажирів від пожеж та долати наслідки турбулентності. 

Трейлер гри: дивіться відео

Вірусне відео забезпечило команді понад 650 тисяч додавань у список бажаного в Steam, зазначили самі Flexus Games.

Попри стрімку популярність, частина аудиторії закликала до бойкоту проєкту. 

Уважні глядачі помітили в трейлері пілота під іменем Epst. J, що сприйняли як прозорий натяк на сумнозвісного Джеффрі Епштейна. 

До того ж у ролику екіпаж викидає з літака персонажа, який зовні дуже нагадує Дональда Трампа. 

Подібні "жарти" викликали хвилю обурення в мережі: одні називають їх недоречним гумором, інші – вдалою сатирою. 

Поки що ніяк не прокоментували ситуацію розробники, які перебувають під враженнями від шаленого інтересу до проєкту. 

Ми закинули на ніч, лягли спати, а на ранок в X – уже 3,5 млн переглядів. В Instagram ми спочатку навіть не постили на власну сторінку, але тільки за репостами було вже понад мільйон переглядів, 
– прокоментував успіх один із розробників Дмитро Деревянко для GameDev Dou.

Реліз Dear Passengers запланували на кінець 2026 року

Команда продовжує готувати проєкт до виходу в Steam, сподіваючись, що захопливий ігровий процес переважить репутаційні суперечки навколо трейлера.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Eternal Fire
18.07.26, 11:00
Переможе Team Brute
3.1
Зробити ставку
Team Brute
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Steam