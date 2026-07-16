650 тисяч фанатів за добу – українська інді-гра стала хітом у Steam, але спричинила скандал

Українська студія здійснила справжній прорив: їхня нова гра Dear Passengers зібрала понад 650 тисяч додавань до списку бажаного в Steam. Проте неймовірний успіх дещо затьмарив скандал.

Кооперативний проєкт Dear Passengers про роботу "найгіршої авіакомпанії світу" став справжньою сенсацією в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал.

Чи вдасться монетизувати неймовірний інтерес?

Трейлер кумедної гри гри зібрав понад 40 мільйонів переглядів лише на платформі X, а офіційний акаунт престижної премії The Game Awards навіть поширив відео в своєму Instagram.

Створила проєкт у новому жанрі "френдслоп" студія з Києва під назвою Flexus Games.

У кооперативній забавці гравці мають разом керувати літаком, рятувати пасажирів від пожеж та долати наслідки турбулентності.

Трейлер гри: дивіться відео

Вірусне відео забезпечило команді понад 650 тисяч додавань у список бажаного в Steam, зазначили самі Flexus Games.

Попри стрімку популярність, частина аудиторії закликала до бойкоту проєкту.

Уважні глядачі помітили в трейлері пілота під іменем Epst. J, що сприйняли як прозорий натяк на сумнозвісного Джеффрі Епштейна.

До того ж у ролику екіпаж викидає з літака персонажа, який зовні дуже нагадує Дональда Трампа.

Did they intentionally make one of the passengers look like Trump? And is that pilot's name Epstein Jeffrey? pic.twitter.com/E6TPJm6do1 — Jonathan Jung (@Brutaka5) July 14, 2026

Подібні "жарти" викликали хвилю обурення в мережі: одні називають їх недоречним гумором, інші – вдалою сатирою.

Поки що ніяк не прокоментували ситуацію розробники, які перебувають під враженнями від шаленого інтересу до проєкту.

Ми закинули на ніч, лягли спати, а на ранок в X – уже 3,5 млн переглядів. В Instagram ми спочатку навіть не постили на власну сторінку, але тільки за репостами було вже понад мільйон переглядів,

– прокоментував успіх один із розробників Дмитро Деревянко для GameDev Dou.

Реліз Dear Passengers запланували на кінець 2026 року.

Команда продовжує готувати проєкт до виходу в Steam, сподіваючись, що захопливий ігровий процес переважить репутаційні суперечки навколо трейлера.