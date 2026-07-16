650 тисяч фанатів за добу – українська інді-гра стала хітом у Steam, але спричинила скандал
Українська студія здійснила справжній прорив: їхня нова гра Dear Passengers зібрала понад 650 тисяч додавань до списку бажаного в Steam. Проте неймовірний успіх дещо затьмарив скандал.
Кооперативний проєкт Dear Passengers про роботу "найгіршої авіакомпанії світу" став справжньою сенсацією в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал.
Чи вдасться монетизувати неймовірний інтерес?
Трейлер кумедної гри гри зібрав понад 40 мільйонів переглядів лише на платформі X, а офіційний акаунт престижної премії The Game Awards навіть поширив відео в своєму Instagram.
Створила проєкт у новому жанрі "френдслоп" студія з Києва під назвою Flexus Games.
У кооперативній забавці гравці мають разом керувати літаком, рятувати пасажирів від пожеж та долати наслідки турбулентності.
Трейлер гри: дивіться відео
Вірусне відео забезпечило команді понад 650 тисяч додавань у список бажаного в Steam, зазначили самі Flexus Games.
Попри стрімку популярність, частина аудиторії закликала до бойкоту проєкту.
Уважні глядачі помітили в трейлері пілота під іменем Epst. J, що сприйняли як прозорий натяк на сумнозвісного Джеффрі Епштейна.
До того ж у ролику екіпаж викидає з літака персонажа, який зовні дуже нагадує Дональда Трампа.
Подібні "жарти" викликали хвилю обурення в мережі: одні називають їх недоречним гумором, інші – вдалою сатирою.
Поки що ніяк не прокоментували ситуацію розробники, які перебувають під враженнями від шаленого інтересу до проєкту.
Ми закинули на ніч, лягли спати, а на ранок в X – уже 3,5 млн переглядів. В Instagram ми спочатку навіть не постили на власну сторінку, але тільки за репостами було вже понад мільйон переглядів,
– прокоментував успіх один із розробників Дмитро Деревянко для GameDev Dou.
Реліз Dear Passengers запланували на кінець 2026 року.
Команда продовжує готувати проєкт до виходу в Steam, сподіваючись, що захопливий ігровий процес переважить репутаційні суперечки навколо трейлера.