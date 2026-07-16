Кооперативный проект Dear Passengers, посвященный работе "худшей авиакомпании мира", стал настоящей сенсацией в социальных сетях, сообщает 24 Канал.

Удастся ли монетизировать этот невероятный интерес?

Трейлер забавной игры собрал более 40 миллионов просмотров только на платформе X, а официальный аккаунт престижной премии The Game Awards даже распространил видео в своем инстаграме.

Создала проект в новом жанре "френдслоп" студия из Киева под названием Flexus Games.

В кооперативной игре игроки должны вместе управлять самолетом, спасать пассажиров от пожаров и преодолевать последствия турбулентности.

Трейлер игры: смотрите видео

Вирусное видео принесло команде более 650 тысяч добавлений в список желаний в Steam, отметили сами Flexus Games.

Несмотря на стремительную популярность, часть аудитории призвала к бойкоту проекта.

Внимательные зрители заметили в трейлере пилота по имени Epst. J, что восприняли как явный намек на печально известного Джеффри Эпштейна.

К тому же в ролике экипаж выбрасывает из самолета персонажа, который внешне очень напоминает Дональда Трампа.

Подобные "шутки" вызвали волну возмущения в сети: одни называют их неуместным юмором, другие – удачной сатирой.

Пока что разработчики, находясь под впечатлением от огромного интереса к проекту, никак не прокомментировали ситуацию.

Мы выложили на ночь, легли спать, а утром в X – уже 3,5 млн просмотров. В инстаграме мы сначала даже не публиковали на собственной странице, но только по репостам было уже более миллиона просмотров,

– прокомментировал успех один из разработчиков Дмитрий Деревянко для GameDev Dou.

Релиз Dear Passengers запланирован на конец 2026 года.

Команда продолжает готовить проект к выходу в Steam, надеясь, что увлекательный игровой процесс перевесит репутационные споры вокруг трейлера.