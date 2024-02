Death Stranding 2: усе, що ми знаємо про наступну частину легендарної гри

Death Stranding – відеогра студії Kojima Productions, яку світ побачив у 2019 році. І хоча вона отримала свою долю критики, все ж її особливий стиль і символізм зробили свою справу і проєкт завоював прихильність. Тож цілком очікувано розробники анонсували другу частину. Ось, що про неї відомо на цей момент.

Перші деталі про Death Stranding 2

Друга частина гри отримала назву Death Stranding 2: On The Beach (На пляжі). Уперше її представили під час січневої презентації Sony State of Play. Сиквел для PlayStation 5 вийде у 2025 році, але точніша дата невідома. Про інші платформи поки що нічого не кажуть, але тут можна згадати досвід оригіналу: версія для Windows вийшла через 9 місяців.

У новому 10-хвилинному відео, випущеному розробниками, можна дізнатися чимало цікавих деталей про майбутній проєкт. Як зазначають оглядачі, багато чого здається незрозумілим поза контекстом, але це й не дивно, адже за розробкою стоїть Хідео Кодзіма, відомий своєю загадковістю.

Ранній трейлер Death Stranding 2: відео

Акторський склад. Kojima Productions любить залучати до своїх проєктів відомих акторів, і Death Stranding 2 продовжить цю традицію. Норман Рідус, Леа Сейду та Трой Бейкер, які повернулися до акторського складу, знову зіграють ролі Сема, Фреґіл та Гіґґса. Вони вже з'являлися у перших трейлерах сиквелу. Ель Фаннінг, японська акторка Сіорі Куцуна, режисер "Божевільного Макса" Джордж Міллер та режисер Фатіх Акін приєдналися до акторського складу в якості нових персонажів. Ким будуть їхні персонажі поки не кажуть. Режисер Хідео Кодзіма підтвердив, що Мадс Міккельсен не повернеться до ролі Кліффорда Ангера.

Про сценарій відомо небагато. Загалом це знову історія про Сема. Цього разу він потрапить до Мексики, де люди "всі розкидані, відрізані одне від одного". Фреґіл працює на цивільну організацію під назвою Drawbridge, яка прагне об’єднати світ так само, як логістична компанія Bridges в оригінальній Death Stranding. Під час подорожі Сем зустріне нових союзників, таких як жива лялька (Фатіх Акін), і возз'єднається зі старими ворогами, такими як Гіґґс. Повернення знайомих механік. Перші кадри On the Beach виглядають так, ніби в новій частині збережено багато тих самих елементів геймплею, що й в оригіналі. Більшу частину подорожі Сем проводить, доставляючи пакунки через небезпечну територію, незалежно від того, чи ця небезпека походить від рельєфу місцевості, стихій, потойбічних монстрів або роботів-убивць. Також присутні елементи стелсу та стрілянини, але вони не затримуються надовго. Також є кілька кадрів, де Сем керує транспортними засобами, тож, імовірно, деякі доставки не будуть відбуватися лише пішки. Майже напевно можна очікувати повернення асинхронних багатокористувацьких елементів оригінальної гри, завдяки яким гравці можуть допомагати одне одному, будуючи корисні споруди, залишаючи драбини в зручних місцях та іншим чином допомагаючи зробити перетин складного ландшафту трохи простішим.

Дивіться розгорнутий ролик з геймплеєм Death Stranding 2: On the Beach: відео

Зазначимо, що Death Stranding 2: On the Beach наразі подається як ексклюзив для PlayStation 5. Але цілком імовірно, що, як і попередня частина, з часом вона надійне і на інші платформи.