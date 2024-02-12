Варто зазначити, що оригінальну гру створила японська FromSoftware. Вона вийшла 25 лютого 2022 року для ПК та консолей.

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Що відомо про мобільну версію

Reuters не повідомляє багато подробиць. Відомо, що Tencent, найбільша в світі ігрова компанія за доходами, придбала ліцензійні права на гру ще у 2022 році. Над мобільною версією працює "команда з кількох десятків людей", але прогрес називають повільним.

Попри те, що Elden Ring для ПК та консолей коштує 60 доларів (в Україні – від 1799 гривень на Steam), мобільна версія, як повідомляється, планується безплатною, але з додатковими внутрішньоігровими покупками. Імовірно, це буде різноманітна "косметика", на кшталт скінів для зброї, одягу, інтерфейсу та іншого. Зазначимо, що гра 2022 року не передбачає мікротранзакцій.

Жодних даних про те, коли гра може побачити світ, немає. Як відомо, не так давно Tencent припинила розробку довгоочікуваної мобільної гри Nier, яка перебувала в розробці протягом двох років. Компанія не змогла знайти модель монетизації, яка б дозволила їй окупити вартість ліцензії на франшизу від Square Enix, а також витрати на доведення проєкту до завершення. Така ж доля цілком може спіткати й Elden Ring, якщо робота затягнеться.



Один з босів Elden Ring / Фото FromSoftware

Tencent усе ще наполегливо шукає новий хіт, поки її керівництво говорить про загрози ігровому бізнесу. Поки що компанія продовжує отримувати доходи від своїх минулих популярних проєктів, таких як PUBG Mobile, але застарілий запас ігор уже потребує серйозного оновлення.

Нагадаємо, над оригінальною Elden Ring працювали такі творці, як Хідетака Міядзакі та Джордж Р. Р. Мартін, автор знаменитої "Пісні льоду та полум'я". Однак навряд чи можна очікувати, що вони якось будуть залучені й до цього нового проєкту.