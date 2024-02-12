Стоит отметить, что оригинальную игру создала японская FromSoftware. Она вышла 25 февраля 2022 года для ПК и консолей.

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Что известно о мобильной версии

Reuters не сообщает много подробностей. Известно, что Tencent, крупнейшая в мире игровая компания по доходам, приобрела лицензионные права на игру еще в 2022 году. Над мобильной версией работает "команда из нескольких десятков человек", но прогресс называют медленным.

Несмотря на то, что Elden Ring для ПК и консолей стоит 60 долларов (в Украине – от 1799 гривен на Steam), мобильная версия, как сообщается, планируется бесплатной, но с дополнительными внутриигровыми покупками. Предположительно, это будет разнообразная "косметика", вроде скинов для оружия, одежды, интерфейса и прочего. Отметим, что игра 2022 года не предусматривает микротранзакций.

Никаких данных о том, когда игра может увидеть мир, нет. Как известно, не так давно Tencent прекратила разработку долгожданной мобильной игры Nier, которая находилась в разработке на протяжении двух лет. Компания не смогла найти модель монетизации, которая бы позволила ей окупить стоимость лицензии на франшизу от Square Enix, а также затраты на доведение проекта до завершения. Такая же участь вполне может постигнуть и Elden Ring, если работа затянется.



Один из боссов Elden Ring / Фото FromSoftware

Tencent все еще настойчиво ищет новый хит, пока ее руководство говорит об угрозах игровому бизнесу. Пока компания продолжает получать доходы от своих прошлых популярных проектов, таких как PUBG Mobile, но устаревший запас игр уже требует серьезного обновления.

Напомним, над оригинальной Elden Ring работали такие создатели, как Хидетака Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин, автор знаменитой "Песни льда и пламени". Однако вряд ли можно ожидать, что они как-то будут привлечены и к этому новому проекту.