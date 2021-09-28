У Death Stranding Director's Cut знайшли моторошну пасхалку на скасовану Silent Hills

У Director's Cut версії гри Death Stranding знайшли посилання на P. T. – демоверсію скасованої гри Silent Hills, режисерами якої були Хідео Кодзіма та Гільєрмо дель Торо. Детальніше у матеріалі.

Перш ніж випустити Death Stranding, легенда ігропрому Хідео Кодзіма збирався очолити відродження класичної серії жахів – Silent Hill, поки проєкт не був скасований правовласниками з Konami. У розробці гри мали б взяти участь деякі відомі особи, які продовжили співпрацю з Кодзімою у Death Stranding, включно з Норманом Рідусом з "Ходячих мерців" та оскароносним режисером Гільєрмо дель Торо.

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Про проєкт Silent Hills було оголошено 2014 року наприкінці коротенької демонстраційної версії під назвою "P. T.", але, після скасування розробки, демо було вилучено з магазину PlayStation і відтоді гравці втратили можливість випробувати його самотужки. Попри таку історію, "P. T." була надзвичайно добре сприйнята геймерами та критиками, які в один голос називали її однією з найкращих ігор жахів та з превеликим жалем сприйняли новину про скасування повноцінного проєкту.

Ліза із P. T. / зображення br.ign.com

Проте, нова деталь, знайдена в Death Stranding Director's Cut, змусила шанувальників творчості Хідео Кодзіми будувати теорії про відновлення роботи над Silent Hills. Річ у тім, що в Director's Cut гравці стали помічати, що головному герою сняться незвичайні кошмари. Під час відпочинку, Сему, роль якого виконує Норман Рідус, який мав бути головним героєм і в Silent Hills, може приснитися кошмар, що очевидно натякає на сцену зі скасованої гри.

В ньому герой помічає загадкову фігуру в душі, силует якої нагадує Лізу з "P. T.". Видіння видає аналогічні звуки й поводиться точно так само, як і монстр з демоверсії.

Пасхалка у Death Stranding Director's Cut



Після цього деякі користувачі стали припускати, що Кодзіма додав цю пасхалку в гру навмисно з натяком на відновлення розробки Silent Hills. На противагу їм виступають менш оптимістично налаштовані геймери, які стверджують, що це лише посилання або використання старої ідеї – не більше.

Хто з них виявиться правим покаже лише час, проте ні ті, ні інші точно б не відмовилися від чергового шедевру авторства Хідео Кодзіми.