Як повідомили офіційні акаунти Kojima Productions у соціальних мережах, загальна аудиторія Death Stranding та її режисерської версії на всіх доступних платформах перевищила 20 мільйонів гравців, розповідає 24 Канал.

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Варто зазначити, що ця цифра не є тотожною продажам. Останні офіційні дані щодо них розробники оприлюднювали ще у 2021 році – станом на березень того року Death Stranding на ПК (Steam, EGS) та PS4 було продано понад 5 мільйонів разів.

З того часу гра отримала режисерську версію для PS5 і ПК, з’явилася на Mac, iPhone 15 Pro, Xbox Series X/S, а також стала частиною бібліотеки PC Game Pass (згодом її було вилучено з сервісу). Восени минулого року творці відзначали 19 мільйонів гравців.

Для всіх, хто будував мости, прокладав дороги та доставляв вантажі – величезні лайки! Усі ваші зв’язки зробили це досягнення можливим. Від щирого серця дякуємо кожному, хто зіграв,

— подякували розробники.

Події Death Stranding розгортаються у зруйнованих США майбутнього, де світ занепав через дивні події. Гравці в ролі кур'єра Сема Бріджеса повинні доставляти вантажі та уникати потойбічних монстрів, щоб допомогти відновити зруйноване суспільство.

А тим часом студія показала новий трейлер Death Stranding 2: On the Beach та повідомила дату релізу гри. У відео продемонстрували геймплейні моменти та деякі деталі сюжету.