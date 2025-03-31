Death Stranding подолала позначку у 20 мільйонів гравців
- Death Stranding від Kojima Productions досягла понад 20 мільйонів гравців на всіх платформах.
- Гра отримала режисерську версію для PS5, ПК, Mac, iPhone 15 Pro, Xbox Series X/S і була в бібліотеці PC Game Pass.
Кур'єрський екшен Death Stranding від незалежної японської студії Kojima Productions, який вийшов п’ять років тому, досяг нового важливого рубежу напередодні виходу сиквелу.
Як повідомили офіційні акаунти Kojima Productions у соціальних мережах, загальна аудиторія Death Stranding та її режисерської версії на всіх доступних платформах перевищила 20 мільйонів гравців, розповідає 24 Канал.
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Варто зазначити, що ця цифра не є тотожною продажам. Останні офіційні дані щодо них розробники оприлюднювали ще у 2021 році – станом на березень того року Death Stranding на ПК (Steam, EGS) та PS4 було продано понад 5 мільйонів разів.
З того часу гра отримала режисерську версію для PS5 і ПК, з’явилася на Mac, iPhone 15 Pro, Xbox Series X/S, а також стала частиною бібліотеки PC Game Pass (згодом її було вилучено з сервісу). Восени минулого року творці відзначали 19 мільйонів гравців.
Для всіх, хто будував мости, прокладав дороги та доставляв вантажі – величезні лайки! Усі ваші зв’язки зробили це досягнення можливим. Від щирого серця дякуємо кожному, хто зіграв,
— подякували розробники.
Події Death Stranding розгортаються у зруйнованих США майбутнього, де світ занепав через дивні події. Гравці в ролі кур'єра Сема Бріджеса повинні доставляти вантажі та уникати потойбічних монстрів, щоб допомогти відновити зруйноване суспільство.
А тим часом студія показала новий трейлер Death Stranding 2: On the Beach та повідомила дату релізу гри. У відео продемонстрували геймплейні моменти та деякі деталі сюжету.