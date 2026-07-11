Студія THE LINE, відома своїми яскравими анімаційними роботами, виходить на ринок відеоігор, інформує 24 Канал.

Від музичних кліпів до ігрової індустрії

Дебютний проєкт аніматорів отримав назву Deaths of Peck. Якравий платформер запропонує гравцям незвичну механіку, де загибель героя є ключем до просування по сюжету.

У центрі історії опинився крихітний гоблін на ім'я Пек, якого прокляли безсмертям. Його друзів викрали жорстокі орки, і тепер герою потрібно піднятися на вершину вежі тортур, щоб визволити побратимів.

Пек завжди повертається до життя після чергової смерті, стаючи при цьому сильнішим, що дозволяє йому долати все складніші перешкоди в цій похмурій, але чарівній пригоді.

Трейлер гри: дивіться відео

Команда THE LINE Studio, яка працювала над візуальним стилем багатьох відомих проєктів, як от кліпи Gorillaz – Humility та Lil Nas X – Star Walkin', вклала в гру свій впізнаваний художній підхід, але запозичила дизайн у іншої відомої ігрової франшизи.

Дизайн Пека спочатку базувався на гоблінах із всесвіту Warhammer,

– розповів представник команди розробників THE LINE Studio під час заходу London Games Festival.

Отож, на гравців чекають унікальні анімації, цікаві головоломки та змагання з часом. А ще – багато смертей.

Deaths of Peck дратує мене у правильний спосіб, бо кожна помилка лише стимулює прогресувати швидше,

– зазначає журналіст видання Big Boss Battle Ліам Фріман після знайомства з демоверсією.

Наразі автори запрошують усіх охочих доєднатися до закритого плейтесту через сторінку гри в Steam.

Хоча точну дату релізу поки не оголосили, розробники активно збирають відгуки гравців для фінального доопрацювання продукту.